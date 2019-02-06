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السجن المشدد 3 سنوات لشخص عطل قطار وشرع فى سرقة أسلاكه الكهربائية بالتبين

الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:24 ص
السجن المشدد 3 سنوات لشخص عطل قطار وشرع فى سرقة أسلاكه الكهربائية بالتبين محكمة - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "شريف خلف" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالشروع فى سرقة أسلاك كهربائية من قطار بالتبين.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد على، وعضوية المستشارين محمد شعبان وممدوح محمود شكرى، وأمانة سر محمد علاء حمزة و إسلام عاشور.

 

وأسندت النيابة للمتهم "شريف خلف"، تهمة تعطيل سير إحدى وسائل النقل البرية العامة وهى الجرار رقم " GE_2455" والخاص بالهيئة العامة لسكك حديد مصر.

 

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة الشروع فى سرقة المهمات "أسلاك كهربائية" المستخدمة فى توصيل التيار الكهربائى المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بأن قام بقطعها من مكان استخدامها إلا أن جريمته قد خابت بضبطه متلبسا.


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