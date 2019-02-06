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السجن المشدد 10 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة الآلية بسوهاج

الأربعاء، 06 فبراير 2019 06:20 م
السجن المشدد 10 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة الآلية بسوهاج محكمة
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج  اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "أحمد.ع" عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه  بالاتجار فى الأسلحة النارية، وتم ضبط 9 بنادق آلية بحوزته بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر  ماجد أمين وتعود أحداث القضية إلى عام 2017 بدائرة مركز ساقلتة  عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز ساقلتة  عن قيام المتهم بالاتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين  للمتهم  والقبض عليه وبحوزته 9 بنادق آلية كانت معدة للبيع، وبمواجته اعترف بالاتجار فى الأسلحة النارية وتمت مصادرة المضبوطات، وتمت إحالته المتهم  إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 


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