وذكر الاتحاد- في بيان بثه على موقعه الإلكتروني- أن خطاب النوايا المشترك يؤكد النية المتبادلة بين الأطراف الأربعة للتعاون من أجل إنشاء المرصد التجاري للاتحاد الإفريقي تحت إشراف إدارة التجارة والصناعة التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

وتعقد مراسم حفل التوقيع على الخطاب، يوم السبت المقبل، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قبل يوم من انطلاق الجلسة الافتتاحية للدورة الـ32 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي تستمر يومين تحت عنوان (عام اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا).

ويأتي حفل التوقيع في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي بتخصيص 4 ملايين يورو؛ لتمويل إنشاء المرصد التجاري للاتحاد الإفريقي كجزء من الدعم الشامل للاتحاد الأوروبي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الذي يقدر بمبلغ 50 مليون يورو.

وتسهم مفوضية الاتحاد الإفريقي في المشروع من خلال تحمل تكاليف موظفي المرصد التجاري، فضلاً عن أنشطة التدريب والتوعية لفريق العمل.