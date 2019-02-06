"الزراعة" تحصن 448 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية خلال 3 أيام

كتب عز النوبى

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن اجمالى ما تم تحصينه مع بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بلغ 448 ألف رأس سواء أبقار أو جاموس منذ بدء الحملة فى 2 من الشهر الجارى حتى أمس ، وتواصل الحملة عملها بجميع المحافظات حتى 15 من الشهر المقبل.

وناشدة الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ، جميع المربين بالتعاون مع حملات التحصين للحفاظ على ثروتهم الحيوانية، مؤكدا أن هناك عقوبات رادعة للمربيين الممتنعين عن تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل لمواجهة الأمراض الوبائية، مشيرة الى أنه تم تخصيص خط الساخن برقم 19561 لاستقبال شكاوى المربين.

وأكدت نائب وزير الزراعة، أن سعر تحصين الماشية الواحدة للعترة الجديدة أو المعزولة الجديدة التى تم اكتشافها يتم التحصين لها بالمجان، وسعر تحصين الحمى القلاعية والوادى المتصدع للماشية لا يتجاوز 15 جنيها للمرقم، مؤكدا توفير جميع جرعات لقاح التحصين للحملة ، والتنسيق مع المحافظين وزارة التنمية و المحلية والأجهزة الأمنية بعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة إلى محافظة، ومنع دخول أى ماشية إلى الأسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين.

كانت وزارة الزراعة بدأت أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والودى المتصدع 2 من الشهر الجارى ورفعت الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة ، ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، و27 مديرية للطب البيطرى بمحافظات الجمهورية حالة الاستنفار القصوى ، لمواجهة المرض والعترة الجديدة "سات2 " للحمى القلاعية وهى احد المعزولات التى تم اكتشافها ،حفاظا على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.