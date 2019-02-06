الرى تنظم ندوة للتعريف بندرة المياه فى نادى الشيخ زايد

كتبت أسماء نصار

نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائى بوزارة الرى، ندوة توعية بنادى الشيخ زايد لأعضاء النادى والطلبة وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، للتعريف بمحدودية الموارد المائية وندرتها بمصر والتأكيد على دور كل مواطن وخاصة طلبة المدارس بضرورة نشر ثقافة التوعية وترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث وأهمية قطرة المياه ومواجهة السلوكيات الخاطئة لدى بعض المواطنين في هدر المياه والتعدي عليها بالتلويث ومجابهة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.

و تناولت الندوة التعريف باستراتجية 4 تاء والتأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية و اللا مسئولة من بعض فئات المجتمع، فضلاً عن حاجة هذه قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية إضافة إلى توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل وتعظيم الإستفادة من وحدة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأوصت الندوة بالعمل على مواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات.حاضر فى الندوة الاستاذة ايمان قابيل مدير ادارة الاعلام والتوعية.