video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تنظم ندوة للتعريف بندرة المياه فى نادى الشيخ زايد

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:03 ص
الرى تنظم ندوة للتعريف بندرة المياه فى نادى الشيخ زايد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائى بوزارة الرى، ندوة توعية بنادى الشيخ زايد لأعضاء النادى والطلبة وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، للتعريف بمحدودية الموارد المائية وندرتها بمصر والتأكيد على دور كل مواطن وخاصة طلبة المدارس بضرورة نشر ثقافة التوعية وترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث وأهمية قطرة المياه ومواجهة السلوكيات الخاطئة لدى بعض المواطنين في هدر المياه والتعدي عليها بالتلويث ومجابهة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.

و تناولت الندوة التعريف باستراتجية 4 تاء والتأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية و اللا مسئولة من بعض فئات المجتمع، فضلاً عن حاجة هذه قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية إضافة إلى توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل وتعظيم الإستفادة من وحدة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأوصت الندوة بالعمل على مواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات.حاضر فى الندوة الاستاذة ايمان قابيل مدير ادارة الاعلام والتوعية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"نماذج التنبؤ بالطقس" تحذر من السيول اليوم.. و"الرى" ترفع حالة الطوارئ القصوى

وزير الرى يعرض بجنوب إفريقيا تصور المرحلة المقبلة لمشروع ربط بحيرة فيكتوريا

وزارة الرى

المياه

الشيخ زايد

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة