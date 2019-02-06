الرقابة الإدارية تعيد أكثر من مليار جنيه لخزانة الدولة

كتب ـ حازم عادل

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة من تحقيق عائد مادي للدولة بمبلغ حوالي (379.58) مليون جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة، ومبلغ حوالي (451) مليون جنيه كعائد متوقع بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب تلك المخالفات، والمعاونة في استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو (1.98) مليون جنيه، أما في مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في عدد (19) موقعا بالإضافة إلى تصويب تعاقدات قيمتها (1.1) مليون جنيه.

تم الكشف عن قيام أحد موظفى مكتب التأمينات التابع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ورئيس خزينة المكتب وسيدتين بالاستيلاء على حوالي مبلغ (13.5) مليون جنيه من حساب المكتب بأحد البنوك عن طريق استخدام توكيلات مصطنعة والتلاعب في قيمة الشيكات.

وكذلك استيلاء موظف سابق بالضرائب وآخرين على قطعة أرض مملوكة للإصلاح الزراعي مساحتها 18 ألف م2 كائنة بمحافظة الجيزة وتبلغ قيمتها حوالي (367) مليون جنيه بموجب توكيلات مصطنعة عن طريق التواطؤ مع باحث بمصلحة الشهر العقاري.

كما تم الكشف ايضا عن قيام رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية للعاملين بإسعاف الإسكندرية باصطناع استمارات شراء سلع معمرة من إحدى الشركات مستغلا أسماء بعض العاملين دون علمهم وقيامه بمهرها بخاتم منسوب صدوره لوزارة الصحة، بالمخالفة للحقيقة للاستيلاء على قيمة تلك المشتريات والتربح من بيعها بحوالي (33) مليون جنيه.

واستيلاء بعض أمناء العهدة التابعين للشركة العامة لتجارة الجملة بكفر الشيخ على سلع تموينية مدعمة بمبلغ (723) ألف جنيه وبيعها في السوق السوداء لحسابهم بدون وجه حق.