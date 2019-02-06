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الرئيس الفنزويلى يصف إرسال المساعدات الأمريكية إلى بلاده بالـ"مسرحية سياسية"

الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:13 ص
الرئيس الفنزويلى يصف إرسال المساعدات الأمريكية إلى بلاده بالـ"مسرحية سياسية" رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو
أ ش أ
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وصف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إرسال المساعدات الأمريكية إلى بلاده بأنه "مسرحية سياسية".

وأكد مادورو، فى تصريح خاص لقناة روسيا، رفضه لأى تدخل فى شئون فنزويلا.

وكان مادورو قد قال فى تصريح سابق : "نحن لسنا متسولين. أنتم تريدون إهانة فنزويلا وأنا لن أسمح بإهانة شعبنا".

وأعلن مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات إنسانية تشمل موادا غذائية وأدوية إلى الحدود بين كولومبيا وفنزويلا لتوزيعها على المحتاجين.

 

وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإنه من المتوقع أن تصل الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى الحدود هذا الأسبوع، وذلك تلبية لطلب رئيس البرلمان الفنزويلى المعارض خوان جوايدو، الذى اعترفت به واشنطن "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا.

كانت المعارضة الفنزويلية قد أعلنت فى وقت سابق أنه من المقرر عقد اجتماع دولى فى واشنطن يوم 14 فبراير الجارى لجمع المساعدات الإنسانية للفنزويليين.


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