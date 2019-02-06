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الذهب يستقر بعدما أجج خطاب ترامب مخاوف الإغلاق الحكومى

الأربعاء، 06 فبراير 2019 08:45 ص
الذهب يستقر بعدما أجج خطاب ترامب مخاوف الإغلاق الحكومى الذهب
رويترز
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استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما تعهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى خطابه لحالة الاتحاد ببناء جدار حدودى بينما لم يقدم سوى قليل من التوضيح بشأن المناقشات التجارية الجارية مع الصين، لكن ارتفاع الدولار حال دون تحقيق مكاسب للمعدن.

واستقرت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية عند 1314.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش. واستقرت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1318.20 دولار للأوقية.

وتحدث ترامب فى مجلس النواب فى مواجهة خلاف سياسى بشأن مطالبته الديمقراطيين بإنهاء معارضتهم لتمويل جدار حدودى يقول إنه ضرورى لمنع الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وتسبب طلب ترامب تمويلا قيمته 5.7 مليار دولار لجدار على الحدود المكسيكية فى إغلاق جزئى للحكومة استمر 35 يوما وانتهى فى 25 يناير. وهدد ترامب باستئنافه إذا لم يرضه سير المفاوضات.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين. وانخفض السعر الفورى للبلاديوم 0.2% إلى 1379 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 0.3% إلى 15.79 دولار للأوقية فى حين نزل البلاتين 0.1% إلى 815 دولارا.

 

 


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