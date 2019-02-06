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الدفع بفرق بسيارات لرفع تراكمات مياه الأمطار بالقليوبية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:20 ص
الدفع بفرق بسيارات لرفع تراكمات مياه الأمطار بالقليوبية الدفع بفرق التدخل السريع
القليوبية - إبراهيم سالم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، الدفع بسيارات الشركة لرفع تراكمات المياه بالأنفاق ومطالع الكباري، كما تم الدفع بالفرق الفنية وفرق التدخل السريع لسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار بالمناطق المختلفة على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار السيطرة على أثار موجة الطقس السيء التى تتعرض لها مدن وقرى المحافظة، ومنع التسبب فى أزمة أو توقف حركة السير داخل الأنفاق.

 ومن ناحيته أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع المديريات، والهيئات، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لسوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة اليوم.

 ووجه المحافظ، بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أن السيد المحافظ كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

 كما وجه، بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ.

 

 


 

 


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