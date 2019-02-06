الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع ورق بالخانكة

القليوبية - فريق المحافظات

تمكنت الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق بمصنع لتعبئة وتغليف المنتجات الورقية بناحية القلج بدائرة مركز الخانكة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمصنع لتعبئة المنتحات الورقية بمنطقة القلج دائرة مركز الخانكة، وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده.

وبالفحص تبين أن المصنع مكون من طابقين على مساحة 350 متر مربع، ونشب الحريق بالمكتب الإدارى بالطابق الثانى بالمصنع على مساحة 9 أمتار مربعة، وأتت النيران على محتويات المكتب .

ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وأرجع نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بجهاز التكييف بالمكتب، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .