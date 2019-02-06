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الحوثيون يحرقون مكتبة الجامع الكبير بمحافظة صنعاء اليمنية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 04:49 ص
الحوثيون يحرقون مكتبة الجامع الكبير بمحافظة صنعاء اليمنية اليمن
أ ش أ
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قامت ميليشيات الحوثى الانقلابية بإحراق مكتبة الجامع الكبير فى مديرية بنى بهلول بمحافظة صنعاء اليمنية.

ذكرت ذلك قناة العربية الإخبارية الليلة، وأشارت إلى أن المكتبة تحتوى على مجموعات نادرة وقيمة من الأمهات والمتون والكثير من الكتب القيمة والنادرة.


وقالت مصادر محلية - بحسب قناة العربية الإخبارية إن عناصر من جماعة الحوثى أقدموا على هذه الجريمة لأسباب طائفية، مشيرة إلى أن الميليشيات تسللت ليلاً إلى الجامع وكسروا المكتبة وأخذوا الكتب التى تتواجد فى مكتبة الجامع.


وتشير المصادر إلى أن هذه الكتب تم شراؤها عبر سنين من تبرعات الأهالي، من معارض الكتاب، إضافة إلى كتب خاصة تبرع بها البعض لنشر الوعى الثقافي.


وقد أثارت هذه الجريمة الحوثية استياء أهالى المنطقة حيث وصفوها بالجريمة الإرهابية التى لم تقدم عليها حتى عناصر داعش.


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