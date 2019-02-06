الجيش الفنزويلى يغلق جسرا على الحدود مع كولومبيا

كاراكس (أ ش أ)

أغلقت قوات الجيش الفنزويلى جسرا على الحدود مع كولومبيا قبيل وصول شحنة مساعدات إنسانية إلى البلاد.

وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش الفنزويلى استخدمت شاحنة صهريج وحاوية شحن ضخمة من أجل منع الوصول إلى جسر (تيينديتاس)، الذى يربط مدينة (كوكوتا) فى كولومبيا بمنطقة (أورينا) فى فنزويلا، مشيرة إلى أنه تم تنسيق توصيل شحنة المساعدات مع زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذى أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وأضافت القناة أن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو قال إن هذه المساعدات الإنسانية ستكون مقدمة لغزو تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن جوايدو كان قد أشار إلى أن أكثر من 300 ألف شخص يواجهون خطر الموت فى حال عدم وصول المساعدات.

وتشهد فنزويلا اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن جوايدو- فى 23 يناير الماضى- نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد.. وأعلنت دول عديدة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا، فيما انتقد مادورو التحرك، واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.