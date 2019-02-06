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التليجراف: وزراء بريطانيون يجرون محادثات سرية لتأجيل "بريكست" 8 أسابيع

الأربعاء، 06 فبراير 2019 08:53 ص
التليجراف: وزراء بريطانيون يجرون محادثات سرية لتأجيل "بريكست" 8 أسابيع تيريزا ماى
لندن (أ ش أ)
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كشفت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية الصادرة اليوم الأربعاء، النقاب عن أن وزراء فى الحكومة البريطانية أجروا محادثات سرية بشأن خطة لتأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبى "بريكست" لمدة ثمانية أسابيع.

وقالت الصحيفة- فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى- أن هذا التأخير سيؤجل موعد الانسحاب إلى 24 مايو، وفى الوقت الراهن، فإن الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى هو 29 مارس.

وأضافت أن الوزراء يسعون إلى موافقة الاتحاد الأوروبى على "فترة سماح" تستمر شهرين بعد 29 مارس المقبل إذا مرت صفقة رئيسة الوزراء تيريزا ماى عبر البرلمان للسماح بوقت إضافى للتشريعات الضرورية.

ورأت التليجراف أن الهدف من هذا التأخير يكمن فى بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى بنفس الشروط خلال هذه الفترة المؤقتة.

وقالت الصحيفة " فى مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، بدا أن تيريزا ماى انتقدت الوزراء للتحدث علانية بشأن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، فيما أصرت على أن بريطانيا ستغادر البلاد فى 29 مارس".

ووفقا للصحيفة، فإن من بين أولئك الذين اقترحوا تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وزير التجارة الدولية، وليام فوكس، وزير الخارجية البريطانى، جيريمى هانت، ووزير المالية، فيليب هاموند.

من جانبها أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى ستلتقى يوم غد الخميس مع رئيس المفوضية جان كلود يونكر، لعرض مقترحاتها بشأن تعديل اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبى حسب استفتاء أجرى يوم 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد، عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتى تنظم إجراءات الخروج.

 


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