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التعليم تجرى مقابلات لرؤساء ووكلاء كنترولات الثانوية العامة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 01:57 م
التعليم تجرى مقابلات لرؤساء ووكلاء كنترولات الثانوية العامة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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تجرى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد قليل مقابلات لرؤساء ووكلاء كنترولات الثانوية العامة استعداد للامتحانات التى تنطلق 9 يونيو المقبل.

وتقوم لجنة من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإحدى الجهات الرقابية بمقابلات الأعضاء المتقدمين للعمل فى كنترولات الثانوية العامة 2018،2019.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى حيث تم اختيار رؤساء الكنترولات وجارى إجراء مقابلات لهم وأيضا وضع مقترح لجدول الامتحانات. 
 
 

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