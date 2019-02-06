التجارة: الإعلان عن برنامج دعم الصادرات الجديد نهاية شهر فبراير الجارى

كتب – إسلام سعيد

استضافت وزارة التجارة والصناعة الاجتماع الاول لصياغة النسخة الجديدة من برنامج رد أعباء التصدير وذلك بمشاركة رؤساء المجالس التصديرية وبحضور الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء الى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة وبعض ممثلى الجهات الرقابية، على أن يتم الإعلان عنها نهاية الشهر الجارى.

وقال المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية، إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لوزارة التجارة والصناعة لإعداد برنامج جديد يكون أكثر فاعلية من البرنامج الحالى لتحفيز الصادرات المصرية الى الاسواق الخارجية

واشار إلى أن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قد اعطى توجيهات بعقد سلسلة من الاجتماعات مع كافة رؤساء المجالس التصديرية، وكافة الجهات المعنية داخل الوزارة والوزارات المعنية بهذا الملف للتوصل الى إعادة صياغة جديدة لبرنامج رد الاعباء بما يحقق مستهدفات الدولة نحو زيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة ، لافتا الى أنه من المقرر الإعلان عن البرنامج فى نسخته الجديدة نهاية شهر فبراير الجارى.

وأوضح فريد ان الاجتماع قد أكد على أهمية تركيز محاور البرنامج الجديد على تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة وتنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع النفاذ الى الاسواق الجديدة فضلاً عن زيادة معدلات تشغيل الايدى العاملة الى جانب توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز التصديرية للصعيد والمناطق الحدودية وذلك فى إطار تحقيق التنمية الاقليمية المتوازنة من خلال التنمية الصناعية لهذه المناطق، مع التأكيد على أهمية وأولوية هذه المحاور حسب طبيعة كل قطاع.

وقد ناقش الاجتماع تسوية المبالغ المستحقة للمصدرين حيث تم استعراض عدد من المقترحات المتفق عليها من كل قطاعات الصناعة الخاضعة لبرنامج رد الاعباء، ومن المقرر عرضها على رئيس الوزراء فى اول اجتماع قادم يجمعه بالمجالس التصديرية .

كما تم استعراض عدد من برامج المساندة التصديرية فى عدد من الدول شملت جنوب افريقيا وتركيا وسيريلانكا والهند وامريكا والصين والبرازيل وروسيا واوكرانيا .

جدير بالذكر ان عدد الشركات المستفيدة من البرنامج الحالى تبلغ حوالى 2000 شركة فى 7 قطاعات رئيسية هى الاكثر مساهمة فى الاقتصاد القومى ، وتشمل الصناعات النسيجية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية وقطاع الاثاث والمصنوعات الجلدية والكيماوية .

وقد بلغت قيمة الصادرات الحاصلة على مساندة خلال العام المالى 2017/2018 حوالى 5.8 مليار دولار ، كما تم حتى الان اتاحة حوالى 2 مليار جنيه من اجمالى 4 مليار جنيه مخصصات برنامج رد اعباء الصادرات خلال العام المالى الحالى .