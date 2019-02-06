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الإمارات وإريتريا تبحثان العلاقات التعاون الثنائى

الأربعاء، 06 فبراير 2019 07:10 م
الإمارات وإريتريا تبحثان العلاقات التعاون الثنائى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
(أ ش أ)
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الإريترى أسياس أفورقي، علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وعددا من القضايا والموضوعات التى تهم البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - فرص التعاون الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بين البلدين والآفاق المستقبلية لتنمية تعاونهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق تطلعاتهما.

كما تناولا تطورات القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

 

 


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