video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الإعلان عن قبول مدرسين جدد بالتعاقد بالدقهلية لسد العجز بالمدارس

الأربعاء، 06 فبراير 2019 04:16 م
الإعلان عن قبول مدرسين جدد بالتعاقد بالدقهلية لسد العجز بالمدارس الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عن فتح باب التقديم للمدرسين لسد العجز بالمحافظة، وذلك بالتعاقد المؤقت حتى نهاية العام الدراسي الحالي وذلك لاحتياج الإدارات التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لهذه الوظائف.

ووضعت المديرية عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف في مقدمتها الحصول على مؤهل تربوي أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى دبلوم تربوي.
 
كما أكدت المديرية وفقا لما صرح به علي عبد الرؤف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على ألا يكون المتقدم لهذه الوظائف من العاملين بالحكومة سواء كان معينا أو متعاقدا.
 
ومن جانبه شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على استبعاد أي من المتقدمين إذا كان قريبا للمسئولين من أصحاب الوظائف القيادية أو الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية حتى الدرجة الثانية بالقرابة نسبا أو مصاهرة.
 
كما شدد على أن يكون المتقدمون من المقيمين بنطاق الإدارات التعليمية الراغبين بالعمل فيها وذلك لمدة عام سابق عن تاريخ الإعلان.
 
وحددت المديرية عددا من المستندات المطلوبة التي يتقدم بها راغبي الحصول على الوظائف المتاحة في مقدمتها أصل المؤهل الدراسي، المؤهلات الأعلى في حالة الحصول عليها، شهادة ميلاد مميكنة، صورة البطاقة الشخصية على أن تكون سارية حتى نهاية ديسمبر القادم وأن يكون لائقا من الناحية الطبية والنفسية بشهادة صادرة من مستشفى حكومي.
 
كما اشترطت مديرية التربية والتعليم أن يكون التقديم للإعلان إلكترونيا من خلال الرابط
على أن تقدم صورة المستندات ورقيا مع صورة استمارة التقديم الإلكتروني للادارات التعليمية في موعد أقصاه أسبوع واحد من تاريخ الإعلان.
 
وقال عبد الرؤوف إن موعد المقابلة الشخصية والاختبارات سيتم بعد انتهاء موعد التقديم من خلال الرابط الإلكتروني.
 
 
وقال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إن الاشتراطات التي تم وضعها تهدف إلي تحقيق أقصى قدر ممكن من الحيادية في الاختيار والابتعاد عن أي شبهات أو وساطة أو محاباة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اعرف المستندات المطلوبة لاستلام طلبات ضم المدة السابقة لتعيين معلمى الأقصر

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

اعلان وظائف مدرسين

توظيف مدرسين

وظائف جديدة




لا تفوتك
التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة