الإعلان عن قبول مدرسين جدد بالتعاقد بالدقهلية لسد العجز بالمدارس

الدقهلية - شريف الديب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عن فتح باب التقديم للمدرسين لسد العجز بالمحافظة، وذلك بالتعاقد المؤقت حتى نهاية العام الدراسي الحالي وذلك لاحتياج الإدارات التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لهذه الوظائف.

ووضعت المديرية عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف في مقدمتها الحصول على مؤهل تربوي أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى دبلوم تربوي.

كما أكدت المديرية وفقا لما صرح به علي عبد الرؤف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على ألا يكون المتقدم لهذه الوظائف من العاملين بالحكومة سواء كان معينا أو متعاقدا.

ومن جانبه شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على استبعاد أي من المتقدمين إذا كان قريبا للمسئولين من أصحاب الوظائف القيادية أو الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية حتى الدرجة الثانية بالقرابة نسبا أو مصاهرة.

كما شدد على أن يكون المتقدمون من المقيمين بنطاق الإدارات التعليمية الراغبين بالعمل فيها وذلك لمدة عام سابق عن تاريخ الإعلان.

وحددت المديرية عددا من المستندات المطلوبة التي يتقدم بها راغبي الحصول على الوظائف المتاحة في مقدمتها أصل المؤهل الدراسي، المؤهلات الأعلى في حالة الحصول عليها، شهادة ميلاد مميكنة، صورة البطاقة الشخصية على أن تكون سارية حتى نهاية ديسمبر القادم وأن يكون لائقا من الناحية الطبية والنفسية بشهادة صادرة من مستشفى حكومي.

كما اشترطت مديرية التربية والتعليم أن يكون التقديم للإعلان إلكترونيا من خلال الرابط

على أن تقدم صورة المستندات ورقيا مع صورة استمارة التقديم الإلكتروني للادارات التعليمية في موعد أقصاه أسبوع واحد من تاريخ الإعلان.

وقال عبد الرؤوف إن موعد المقابلة الشخصية والاختبارات سيتم بعد انتهاء موعد التقديم من خلال الرابط الإلكتروني.

وقال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إن الاشتراطات التي تم وضعها تهدف إلي تحقيق أقصى قدر ممكن من الحيادية في الاختيار والابتعاد عن أي شبهات أو وساطة أو محاباة.