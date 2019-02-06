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الإعدام لسيدة قتلت أمها بمساعدة زوجها بسبب "إيصالات أمانة" فى سوهاج

الأربعاء، 06 فبراير 2019 01:28 م
الإعدام لسيدة قتلت أمها بمساعدة زوجها بسبب "إيصالات أمانة" فى سوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، وبإجماع الآراء بإعدام  المتهمة "زهرة.ع.أ" ربة منزل 30 سنة وزوجها "أحمد.أ.ص" سائق 25 سنة شنقا، بعد قيامهما بقتل والدة المتهمة الأولى وتدعى "خيرية .ص" 63 سنة، عاملة بمستشفى سوهاج العام حيث ألقيا بجثتها فى ترعة السوهاجية .

 صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين عبد المحسن زكريا ووئام سامى نجيب بأمانة سر  السيد على بكر ووليد ملقى.

 تعود أحداث الواقعة الى عام 2017 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تبلغ لأجهزة الأمن بالعثور على جثة بالترعة السوهاجية محجوزة خلف الهويس، وبانتشالها تبين أنها لسيدة، باسم "خيرية ص. ح"، 63 سنة، عاملة بمستشفى سوهاج العام، ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

 وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمة الاولى " ابنة المجنى عليها"، وزوجها المتهم الثانى، سائق، ومقيمان بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، وتم ضبط المتهمة.

 وبمواجهتها اعترفت بالاشتراك مع زوجها فى ارتكاب الوقعة لقيام المجنى عليها بتهديد زوجها بتقديم إيصالات أمانة "موقع عليها منه" لصالحها، فقررا التخلص منها وقاما باستدراجها الى المنزل وخنقها والتخلص من جثتها بإلقائها بترعة السوهاجية لإخفاء الجريمة عنهما .

 وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 


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