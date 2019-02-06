كتب أحمد حسن

صرح المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بأنه تم إطلاق التيار الكهربائى بمحطة محولات ابنى بيتك 6، بجهد 22/66 ك.ف، بقدرة إجمالية 160 م.ف.أ، بتكلفة إجمالية 164 مليون جنيه، وذلك لتوفير التغذية الكهربائية للعديد من المشروعات القومية والتنموية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وتشمل، مشروعات منطقة ابنى بيتك 6، والإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ800 فدان، ومشروع سكن مصر (191 عمارة) ومشروع 200 عمارة إسكان اجتماعى بمنطقة ابنى بيتك 6، ومشروع الـ645 عمارة إسكان اجتماعى بمنطقة شرق ابنى بيتك 6، ومشروع الإسكان القومى للشباب بالقطعة رقم 1 .



الإسكان تطلق التيار بمحطة محولات ابنى بيتك بمدينة 6 أكتوبر الجديدة (1)



الإسكان تطلق التيار بمحطة محولات ابنى بيتك بمدينة 6 أكتوبر الجديدة (2)



الإسكان تطلق التيار بمحطة محولات ابنى بيتك بمدينة 6 أكتوبر الجديدة (3)