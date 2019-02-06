"الأوقاف" تعين 100 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالدقهلية والغربية

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من عليهم التوجه للمقابلة لفحص الأوراق واستكمال الإجراءات بعد التأكد من سلامة المستندات وانطباق الشروط من المتقدمين على نسبة 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على شهادة التأهيل المهني من محافظتي (الدقهلية – الغربية) في مسابقة العمال رقم (1) لسنة 2015م بوزارة الأوقاف بمسجد قاهر التتار بمصر الجديدة بجوار مستشفى الدعاة .
ومن لم يحضر في الموعد المحدد ومعه بطاقة الرقم القومي يعد منسحبًا من المسابقة ولا حق له في المقابلة مرة أخرى ، كما سيتم استبعاد جميع الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو عليا , وذلك يوم الاثنين 11 / 2 / 2019م.
وكانت أسماء الناجحين كالتالى..
1 شريف رضا عبد النبى احمد بيومى الغربية
2 محمود اسماعيل السيد آدم الغربية
3 حسن عبد العال ابوالفتوح المظالي الغربية
4 اشرق محمد زينهم احمد حسن الهيتي الغربية
5 احمد ابراهيم احمد جاد الغربية
6 أحمد محمد محمد حسن حبلص الغربية
7 عبدالفتاح عبدالباسط عبدالفتاح الجنك الغربية
8 عصام حاتم محمود الدلتوني الغربية
9 بكر صادق موسى العربى الغربية
10 ايمن محمد كامل البرعى الغربية
11 محمود السعيد عبدالعظيم ابراهيم الغربية
12 مصطفى محمد محمد الدماطي الغربية
13 محمد محمد مصطفى الجياره الغربية
14 ابراهيم حلمى ابراهيم مصطفى البدوى الغربية
15 مصطفى احمد عبد المجيد خلف الغربية
16 محمود محمد الصاوى عبد الله الغربية
17 محمد عطاف الجابرى متولى ابراهيم الغربية
18 رأفت عبد الجواد محمد عبد الجواد شامه الغربية
19 محمد إبراهيم محمد المزين الغربية
20 محمد فتحى محمد محمود حسن الغربية
21 علاء محمد احمد محمد الاشقر الغربية
22 على هلال السيد عبد الله الغربية
23 وليد محمد رجب الخضري الغربية
24 أحمد عبد الرحمن الحفني البصرى الغربية
25 عيد صبحي عطيه النحراوي الغربية
26 نصر محمد عبداللطيف نصر الغربية
27 عبد العفار اسماعيل عبد العاطى عسكر الغربية
28 نبيل ابراهيم محمد سيداحمد أبوحسين الغربية
29 محمد ابراهيم عبدالحميد جاد الغربية
30 محمد سعيد إبراهيم السحيمى الغربية
31 علي محمد محمد حسين بركات الغربية
32 محمد مرزوق محمد الدمشيتى الغربية
33 محمد فوزي احمد امين الحلو الغربية
34 طارق عبد المقتدر عبد الحميد اسكندر الغربية
35 عبدالواحد عبدالواحد طه الحجري الغربية
36 رضا عبدالقادر محمد عبدالرازق الغربية
37 الشحات محمد محمد عبدالغنى الغربية
38 عبد المطلب عبد الغنى عبد المطلب محمد عبد الغنى الغربية
39 تامر محمد احمد سليم الغربية
40 احمد بيومى عبد الحميد الجيزاوى الغربية
41 خالد السيد مصطفى الشيخ الغربية
42 وائل البكرى محمد حمودة الغربية
43 احمد ابراهيم عبدلله خضر الغربية
44 محمد رجب احمد الغنام الغربية
45 محمود السيد راشد النجاري الغربية
46 عصام محمد عنتر طراد الغربية
47 عبدالله على ابوطالب كتكوت الغربية
48 عبد الله حسين عبد الله الشاطر الغربية
49 مصطفى السيد عطية فياض الغربية
50 رياض اسماعيل مقبل شحبر الغربية
51 بلال عبد الفتاح جاب الله محمد الدقهلية
52 رضا محمد محمد محمد عبد العال الدقهلية
53 أحمد على السيد على ادريس الدقهلية
54 حمدي فتحي المهدي أبو الحمايل الدقهلية
55 رضا خيرى عطوة عوض الله منصور الدقهلية
56 محمد السيد محمد السيد الدقهلية
57 محمد حمودة سليمان عثمان الدقهلية
58 ايمن السعيد عبده المتولى الدقهلية
59 محمود عبدالحميد عبدالبارى محمد الدقهلية
60 احمد نصر محمد على الدقهلية
61 الشحات محمود فهيم إبراهيم الدقهلية
62 محمد عبدالفتاح ابراهيم العدل الدقهلية
63 محمد علي عبد الخالق أحمد الدقهلية
64 محمد شعبان عبدالعزيز أو العز الدقهلية
65 محمود محمد ابراهيم وهبه الدقهلية
66 عبد الله فراج عبد الله السيد الدقهلية
67 رضا عبدالوهاب عبدالعظيم إسماعيل الدقهلية
68 وليد محمد محمد سيد الدقهلية
69 هاني رضا عبد الرحمن محمد محمود الدقهلية
70 وائل كمال علي محمد شرف الدقهلية
71 محمد طلعت مبروك عبدالجواد الدقهلية
72 ايوب احمد سعد محمد عبدالفتاح الدقهلية
73 محمد سعيد فرج سعيد فرج الدقهلية
74 مسعد رأفت ابوالفتوح سليمان الدقهلية
75 محمد المتولي احمد المتولي الدقهلية
76 أحمد عبد الفتاح محمد الدقهلية
77 محمد بكر احمد علي الدقهلية
78 أمير عطيه عبد العزيز على الدقهلية
79 محمود الفضالى محمد المرسى الدقهلية
80 محمد محمد مصطفي أحمد الدقهلية
81 اكرامى محمد اسماعيل السيد الدقهلية
82 هانى عبد الغفار عطا الله ابراهيم الدقهلية
83 محمد محمد ولد عطيه على الدقهلية
84 محمد عبده محمد المتولى الدقهلية
85 إبراهيم الشربينى الشربينى البلاسى الدقهلية
86 محمد اسماعيل محمد اسماعيل الدقهلية
87 رمضان مصطفى رمضان جمعه الدقهلية
88 ابراهيم ابراهيم حسن سعد الدقهلية
89 ولاء عبدالرازق السيد ابراهيم الدقهلية
90 محمد ابراهيم محمد حسن الشيخ الدقهلية
91 أحمد على محمود محمود الدقهلية
92 محمود احمد عبدالعظيم احمد الدقهلية
93 صالح مصطفى صالح صالح الدقهلية
94 حسن صبرى محمد مسعود الدقهلية
95 ابراهيم ابراهيم ابراهيم صقر الدقهلية
96 حسن حسن كمال على الدقهلية
97 محمد خيرى ذكى إبراهيم الدقهلية
98 طلعت محمد عبد الرؤف محمد ابراهيم الدقهلية
99 محمود محمد محمد مصطفي الدقهلية
100 هشام فوزي رجب محمد الدقهلية.
من محافظة القاهرة وتعقد مقابلة لعدد 198 بمسجد قاهر التتار من المتقدمين للعمل بالوزارة، وهم..
1. خلف محمد على محمد
2. محمد عبد الرحمن مصطفى محمد
3. بكرى جمعة سيد ابراهيم
4. سعيد احمد يونس احمد
5. مجدى عز الدين محمد سيد احمد
6. احمد نادى عبد الجابر سليمان
7. اسامه السيد محمود عبد الرحمن
8. وليد ممدوح السيد السيد رومى
9. هاني شاهين درويش مصطفي شاهين
10. جمال سعيد رجب محمد
11. حماده محمد سيد احمد الجبالى
12. صبري مسعود عبد العزيز الحانوتي
13. حمتو احمد عبدالعظيم محمد
14. عماد السيد مصطفي محمد
15. شعبان عبدالهادى شعبان عبدالهادى
16. كمال احمد عبدالرافع محمد سلامه
17. هاني محمد جمعه احمد
18. محمد عبدالله مصطفى واصل
19. احمد سيد محمد غريب
20. هاني رمضان جمال السيد
21. حافظ عبدالعزيز سعد سالم
22. خالد عبد الشافى محمد ديب
23. ايمن ابو السعود السيد
24. محمد احمد سلام عبدالرحمن
25. مبروك لطفى مبروك راضى
26. محمود محمد محمد علي
27. عبدالقادر عيسى عبدالقادر فريد
28. بلال سيد أحمد مهران
29. محمد عبدالله رياض جاب الله
30. محمد فتحى سيد حسانين
31. حسام منصورحسن احمد
32. محمد شحته عبد الفتاح مصيلحى
33. محمد عيد حنفي رمضان
34. باسم اسماعيل محمود سليمان
35. محمد عبد التواب موسى يحى
36. أحمد إبراهيم عبد الصادق الطباخ
37. عبد الرازق مصلح شحاته جمعة
38. محمد محمد عبد الفتاح عبد الوهاب
39. اشرف بيومى عبد اللطيف فراج
40. محمد صبحي محمد اسماعيل
41. مبروك عبد الحميد مبروك الصباغ
42. عبدالنعيم عبدالسيد طايع احمد
43. محمد احمد عبد الرحمن سلامه
44. تامر خليفه محمد جاد
45. علاء الدين عبد الرحمن موسى السيد
46. محمود محمد سمير عز الدين على
47. سامى عبدالفتاح محمد محمد
48. أيمن صلاح محمد محمد
49. نبيل طاهر السيد متولي
50. عبدالمنعم طه محمد السيد
51. عثمان فاروق عبدالرحيم محمد
52. ابوالعلاء برسي مدني حسن
53. طه حسين حسن علي
54. سامى عبد المنعم محمد حسانين
55. محمود شعبان السيد عيد
56. حمادة عبد الرحمن عبد الصمد عمر
57. عبد الوهاب حافظ عبد الوهاب محمد
58. السيد محمد متولي عبد ربه
59. احمد فرحات محمد غزيه
60. محمد عبد الفتاح اسماعيل احمد
61. عصام سعد محمد عبده
62. السيد مصطفى درويش احمد
63. احمد صبر طلبه محمود
64. هاني احمد عبد العاطي احمد
65. حسان ابراهيم احمد ابراهيم
66. وليد السيد سعد ابو العطا
67. حماد مختار اسماعيل على
68. السيد احمد السيد مكرم
69. تامر محمود ابو العلا حسين
70. حسن عبده محمد سليم
71. مصطفي محمد أحمد السباعي
72. خلف عبد الله حسين عبد الله
73. فتحى عبد الفتاح محمدين عبد العزيز
74. عبدالفتاح عبدالعظيم عويس جادالله
75. احمد عبدالحميد عبدالصادق محمد
76. هاشم عبد السلام هاشم عبد السلام
77. أنور ثابت عبدالحليم ابو النجا
78. محمد ابراهيم محمد رزق
79. عبدالعاطى سعيد عبدالعاطى عبدالهادى
80. مصطفى حمدى احمد محمود
81. محمود محمد عبد العال حسن
82. مصباح عبد الرحمن محمد عبد الله
83. ابراهيم عبد الكريم الحج على
84. عمرو محمد مسعود عبد الفتاح عمر
85. ايهاب علي محمد حسين
86. على فتحى على محمد
87. فريدمحمد ابراهيم حسن
88. محمد أحمد محمود أحمد
89. محمود عبد الوهاب شبل السيد
90. محي الدين ناجح الضوي احمد
91. محمد راغب أنور عيسى
92. احمد محمد سيد حسين
93. احمد فتحي سعيد ابو عزة
94. طاهر عراقي السباعي محمد الديك
95. مصطفي محمد ابراهيم يوسف
96. صبرى سيد على احمد
97. محمد نصر عبدالفتاح ابوغالية
98. حسين محمود الحداد
99. محمد عبدالمنعم التهامى محمد
100. وليد محمد محمد عبد الواحد
101. عاصم فيصل عبدالحميد عبدالمطلب
102. حسين مجدى محمد احمد
103. عيد صالح علي عثمان
104. وحيد خلف موسى محمود
105. علاء جميل حسيني عبدربه
106. ابراهيم مختار احمد عنان
107. محمودعطا محمود مرسى
108. شريف علي مصطفي البكليش
109. محمد عدوي محمد محمد
110. محمود عبدالفتاح مرسى محمد
111. رضا محمد عبد الفتاح قشه
112. بكر ثابت على محمد
113. محمود جمعه احمد عبد الرحمن
114. ياسر حسين حسن حسين بدر
115. محمدعبدالباسط محمد محمد علي
116. سامح زين زيان عبد الله
117. مرزوق رمضان حسن حسين
118. عصام عبد الغفار طه محمد
119. عبد الله رمضان سيد عبد الرازق
120. على محمد خالد عبدالباقى
121. ابو سريع ماجد سيد حسانين
122. محمد فوزى احمد محمد
123. مسعد مغاوري عويس ابراهيم
124. سيد سمير محمد حسن
125. احمد عبدالمنعم احمد حمامه
126. ناصر كمال عبد الخالق فرج الله
127. نبيل عبد الخالق عبد العزيز
128. خالد محمد عوض حسن
129. سيد رفعت خليل عبدالرحمن
130. عيسى ربيع عيسى عيد
131. محمود محمد محمود حمزه
132. عبد القادر رمضان بكرى عبد القادر
133. سعيد السعيد محمد ابراهيم
134. مصطفى عبد الله السيد علي
135. صابر سليمان بدر الدين سليمان
136. عصام طلعت معوض احمد
137. رضا فتحي محمد عبد الرحمن
138. امين محمد محمد احمد جالوس
139. رافت السيد محمد بسيونى
140. عماد عبد الوهاب رزق علي
141. وحيد محمد حسين حسن
142. علي السيدعبده السيد
143. السيد عبدالرحمن شعبان مطاوي
144. رجب بشتي احمد محمد
145. مصطفى صلاح أبو العنين على
146. فراج عزت حامد عامر
147. سالم أحمد سالم محمد سالم
148. احمد على حلمى كامل
149. احمد عطيه عبد الفتاح ابو العلا
150. محمد أبو المعاطى الدسوقى محمد
151. محمد السيد ابراهيم الدسوقي
152. محمود رافت حسين محمود
153. محمد عبدالنبى منسى عبدالقادر
154. عصام السيد محمود عبد الوهاب
155. شعبان سفينة سيد محمد
156. صلاح عبد الرحيم عبد الوهاب
157. محمود اسماعيل محمود خليل
158. يوسف محمد السيد علي
159. شريف سعد محمد أحمد
160. علاء قاعود عبد الصمد عبد المنعم
161. اشرف محمد احمد عبد الرحيم
162. حمادة راتب ابراهيم محمد
163. محمد احمد زكي محمد
164. رمضان كامل محمد طنطاوي
165. محمد فوزي احمد محمد
166. محمود سيد فتحى حسن
167. احمد سعد محمود موسى عوف
168. احمد محمد اسماعيل احمد
169. نصر محمد بكر نصر السكرمى
170. يوسف عبد الجواد عرفات يوسف
171. ايمن محمد السيد علي
172. رمضان بيومى عبد الكريم بيومى
173. محمود زين الدين احمد يونس
174. إيهاب السعدي محمد غياتي
175. ناصر محمد عبد العظيم النجار
176. مجدي ابراهيم عبدالعال محمد مطاوع
177. السيد محمد عبد الهادي عبد العزيز
178. عمر محمد عويس عبد الحليم
179. صلاح يوسف صلاح هلال
180. محمد سراج عبد المجيد عبد الرحيم أحمد
181. على السيد على متولى
182. محمد احمد عبد الحميد احمد
183. محمد سليمان عبدالخالق سليمان دراز
184. أحمد عبد العزيز ابراهيم البيومي
185. أحمد رجب على بيومى
186. عيد خيري فريد محمد
187. محمد السيد علي عطيه
188. محمد عبد الفتاح محمد محمد – اجر مقابل عمل
189. على ابراهيم عبد العزيز حلمى
190. محمد أحمد السعيد العزيزى السخاوى
191. سعيد سيد احمد السيد ندا
192. منصور عبد السلام احمد بلاس
193. محمود حامدى عبدالخالق على
194. حمدي عبد النبي عبد الدايم السيد
195. احمد عطيه محمد زهره
196. سامح حسنين راضي حسنين
197. حسين عباس حسن دويب
198. فاتح عبد الرحمن عبد الحميد السلمي
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة