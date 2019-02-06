الأورمان تخصص 2.7 مليون جنيه لمستشفى أبو الريش ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب مدحت وهبة

أعلنت جمعية الأورمان عن تخصيص مبلغ 2مليون و740 الف جنيه مصرى لدعم مستشفى أبو الريش اليابانى ضمن مبادرة "حياة كريمة" بهدف التجهيزات الطبية والمعدات وكل مستلزمات المستشفى وعمليات القلب الحرجة.

وأكد طاهر فؤاد مدير الخدمات الطبية بجمعية الأورمان فى تصريحات اليوم، على أن قرار دعم المستشفى جاء لأهمية دور المستشفى الكبير لعلاج غير القادرين والحالات الحرجة، وكذلك فى إطار المنظومة التى تقوم بها الجمعية من خلال القوافل العلاجية وعمليات العيون والقلب المفتوح والقسطرة العلاجية، بالإضافة إلى استخدام أهم الخبراء العالميين فى مجال جراحة القلب ليس فقط لإجراء العمليات الحرجة بل أيضًا لنقل خبراتهم إلى الأطباء المصريين .

وأوضح طاهر فؤاد، أن هذا النشاط ليس الأول من نوعه لأنشطة الجمعية بل تقوم الجمعية بتقديم الدعم للعديد من المستشفيات الحكومية والجامعية، وكذلك دعم مستشفى بالكامل كمستشفى الأورمان الجامعى للقلب بجامعة أسيوط وهى تعد أكبر وأهم الصروح الطبية المتخصصة فى مجال القلب.