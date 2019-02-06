video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأموال العامة تضبط مزور التوكيلات الرسمية بمدينة نصر

الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:36 ص
الأموال العامة تضبط مزور التوكيلات الرسمية بمدينة نصر مزور التوكيلات الرسمية بمدينة نصر
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط صاحب مطبعة بمدينة نصر لاصطناعه المحررات الرسمية المنسوب صدورها لمصلحة الشهر العقارى.
 
ورصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ظهور العديد من المحررات الرسمية المزورة بمنطقة مدينة نصر منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية ومن بينها المستندات الخاصة بمصلحة الشهر العقارى، ومن خلال إجراء التحريات تبين أن وراء ذلك النشاط الإجرامى "أيمن.م" صاحب مطبعة "بدون ترخيص" في مدينة نصر ومقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة، حيث استغل المتهم كونه صاحب مطبعة أسفل مأمورية الشهر العقارى بمدينة نصر وقام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والأكلاشيهات المنسوبة لمأمورية شهر عقارى مدينة نصر وزعم صداقته بموظفى المأمورية وقدرته على إصطناع التوكيلات المختلفة "توكيل عام – توكيل خاص – توكيل رسمى شامل- توكيل بيع مركبة" ممن لديهم موانع قانونية تحول دون استخراجها من مأموريات الشهر العقارى بالطرق المشروعة، مقابل حصوله على مبالغ مالية.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر المطبعة وبتفتيشها عُثر على 43 توكيل "قضايا" بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورهم لمأمورية شهر عقارى مدينة نصر بعضها خالى البيانات "مزورة "، و109 توكيل بيع مركبة خالى البيانات "معد للتزوير"، و88 نموذج إقرار إلغاء خالى البيانات "معد للتزوير"، واعترف المتهم بحيازته لجهاز الكمبيوتر المضبـوط وقيامه بتحميل نماذج التوكيلات سالفة الذكر لطبعها وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية .

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

10 مارس.. نظر دعوى اتهام رئيس الاتحاد العربي لمجلس الوحدة الاقتصادية بالتزوير

تزوير

الداخلية

حملات امنية

حوادث

توكيلات رسمية




لا تفوتك
المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة