الأموال العامة تضبط مزور التوكيلات الرسمية بمدينة نصر

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط صاحب مطبعة بمدينة نصر لاصطناعه المحررات الرسمية المنسوب صدورها لمصلحة الشهر العقارى.

ورصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ظهور العديد من المحررات الرسمية المزورة بمنطقة مدينة نصر منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية ومن بينها المستندات الخاصة بمصلحة الشهر العقارى، ومن خلال إجراء التحريات تبين أن وراء ذلك النشاط الإجرامى "أيمن.م" صاحب مطبعة "بدون ترخيص" في مدينة نصر ومقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة، حيث استغل المتهم كونه صاحب مطبعة أسفل مأمورية الشهر العقارى بمدينة نصر وقام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والأكلاشيهات المنسوبة لمأمورية شهر عقارى مدينة نصر وزعم صداقته بموظفى المأمورية وقدرته على إصطناع التوكيلات المختلفة "توكيل عام – توكيل خاص – توكيل رسمى شامل- توكيل بيع مركبة" ممن لديهم موانع قانونية تحول دون استخراجها من مأموريات الشهر العقارى بالطرق المشروعة، مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر المطبعة وبتفتيشها عُثر على 43 توكيل "قضايا" بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورهم لمأمورية شهر عقارى مدينة نصر بعضها خالى البيانات "مزورة "، و109 توكيل بيع مركبة خالى البيانات "معد للتزوير"، و88 نموذج إقرار إلغاء خالى البيانات "معد للتزوير"، واعترف المتهم بحيازته لجهاز الكمبيوتر المضبـوط وقيامه بتحميل نماذج التوكيلات سالفة الذكر لطبعها وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية .