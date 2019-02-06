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الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة والوجه البحرى اليوم وغدا

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:40 ص
الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة والوجه البحرى اليوم وغدا أمطار الشتاء - أرشيفية
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم الأربعاء، تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 10 و 11 درجة على أغلب الأنحاء.
 
وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه بداية من اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس.
 
وكشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار تكون غزيرة ورعدية على القاهرة والوجه البحرى اليوم الأربعاء، وتخف حدتها بداية من غد الخميس لتكون متوسطة الشدة على أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وجنوب البلاد.
 
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب ممارسة الأنشطة البحرية، خاصة على البحر المتوسط والقيادة بهدوء على الطرق السريعة نظرا لانخفاض الرؤية أثناء سقوط الأمطار، فضلا عن ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

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