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اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة بنسبة نجاح 72.84%

الأربعاء، 06 فبراير 2019 01:32 م
اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة بنسبة نجاح 72.84% محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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أعتمد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسي الأول 2019 لامتحان  شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى" الشهادة الاعدادية" لمحافظة البحيرة حيث بلغ اجمالى عدد الطلاب المتقدمين 90788  طالب وطالبة حضر منهم  90260، وبلغت النسبة المئوية  لأعداد الطلاب الحاصلين على مجموع 70  درجة فأكثر "50%" من المجموع الكلي علي مستوى قطاعات المحافظة 72.84%.

وأشار محمد سعد وكيل تعليم البحيرة إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 90788  طالبا وطالبة حضر منهم 90260 طالبا، وأنه تم إجراء عملية التصحيح ورصد الدرجات بكل حيادية وشفافية لصالح الطلاب.

ولفت إلى أن غرفة العمليات قد تلقت عدة شكاوى حول صعوبة بعض أجزاء مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية، وعلى الفور تم تشكيل لجنة موسعة للتحقق من هذه الشكاوى وإعادة توزيع الدرجات .

 


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