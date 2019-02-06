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الأربعاء، 06 فبراير 2019 07:20 م
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استكمال أعمال الرصف ورفع القمامة بحى غرب الإسكندرية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 06:06 م
استكمال أعمال الرصف ورفع القمامة بحى غرب الإسكندرية رصف طرق - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
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استكملت مديرية الطرق بالإسكندرية بالتنسيق مع حى غرب برئاسة اللواء هشام كمال رئيس حى غرب، أعمال إعادة الشىء لأصله لتيسر حركة المرور والحفاظ على المظهر الجمالى لعروس البحر المتوسط، حيث تابعت إدارة الطرق ورئيس قسم المرافق بمتابعة أعمال إعادة الشىء لأصله والناتج عن الحفر لإصلاح المياه بشارع 198 مع ابن مرداس، حيث تم رفع ناتج الحفر وتم وضع طبقة أساس.

كما تم متابعة أعمال مديرية الطرق والنقل بأعمال إعادة الشىء لأصله لحفر مشروع الكهرباء بشارع الكحال من شارع الأمان القبارى تم رفع المخلفات وتم وضع طبقة أساس بوجود مدير إدارة الطرق بحى غرب ورئيس قسم المرافق ومسؤولى مديرية الطرق والنقل.

من جهة أخرى قامت إدارة الرصد البيئى اليوم الأربعاء، برفع عدد 2 نقلة أتربة من شارع الأمان وتم رفع عدد 3 نقلات مخلفات أشجار بإجمالى 20 طنا، كما قام المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بتلقى عدد 60 طلبا متنوعا من المواطنين وتم الرد على 26 طلبا.

كما تلقى حى غرب الإسكندرية شكوى من أهالى منطقة كوبرى النوبارية بشأن وجود سدد بمطابق الصرف الصحى وتراكم مياه الصرف الصحى أسفل كوبرى النوبارية.

وقام اللواء هشام كمال رئيس حى غرب الإسكندرية بتكليف رئيس قسم المرافق بالحى بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى لإزالة أسباب الشكوى ومتابعة أعمال شفط المياه وصيانة وإصلاح السدد، حيث تم شفط المياه عن طريق سيارات شركة الصرف الصحى والانتهاء من صيانة السدد أسفل الكوبرى النوبارية.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حى غرب لجميع قطاعات الحى بالتعامل الفورى والسريع لحل الشكاوى والتنسيق مع الجهات المختصة.

من جهة أخرى عقد اليوم لقاء جماهيريا بديوان عام الحى، وذلك بحضور الإدارات التنفيذية بالحى لتحويل الشكاوى مباشرة إليهم والعمل على حلها سريعا لتلقى الطلبات والشكاوى ورد عدد 18 طلبا متنزعا (إشغال طريق- إسكان - إدارة هندسية - نظافة) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك الشكاوى.


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