استشهاد أسير فلسطينى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

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أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، استشهاد الأسير فارس بارود (51 عامًا) من مخيم الشاطئ غرب غزة، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد وقت قصير على نقله من معتقل ريمون إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية.

وقالت الهيئة - في بيان لها - إن الظروف والأسباب التي أدت إلى استشهاد الأسير بارود لم تتضح بعد ، ولكنه تعرض إلى إهمال طبي متعمد خلال السنوات الماضية ، ولم تقدم له الرعاية الطبية التي كان من المفترض أن توفر له داخل الأسر.

وحملت الهيئة إدارة سجن "ريمون" وحكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة ، التي تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق الأسرى ، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 209 شهداء.