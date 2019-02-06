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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:15 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 14767 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2367 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 18688 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 691 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1749 نقطة.
 
 
 
 
 

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