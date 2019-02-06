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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:47 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بورصة السعودية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.51% رابحا عدد 44.38 نقطة ليصل إلى مستوى 8668.30 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.08% خاسرا عدد 34.32 نقطة ليصل إلى مستوى 3133.76 نقطة.
  
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 31.99 مليون سهم بقيمة 828.8 مليون ريال، وارتفعت أسهم 87 شركة، فيما تراجعت 67 شركة. 
 
 
وارتفع 9 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.93%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.73%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.67%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.56%، فيما تراجع 11 قطاعات على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.86%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.83%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%.
 
 
 
 

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