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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعة بقطاع البنوك

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:41 م
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعة بقطاع البنوك بورصة السعودية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.11% رابحا عدد 9.41 نقطة ليغلق عند مستوى 8633.33 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.05% رابحا عدد 33.39 نقطة ليغلق عند مستوى 3201.47 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 125.9 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 53 شركة، فيما تراجعت 121 شركة. 
  
وارتفع 6 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.38%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.36%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، فيما تراجع 14 قطاعات على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.22%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.73%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.60%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.58%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.13%.
 
جاء سهم الشرقيون للتنمية على رأس القائمة الخضراء بنسبة 9.90%، تلاه سهم الجوف بنسبة 9.26%، ثم سهم المتحدة للتأمين بنسبة 6.33%، فيما تصدر سهم الاتحاد القائمة الحمراء بنسبة 5.29%، تلاه سهم المملكة بنسبة 3.38%، ثم سهم اتحاد الاتصالات بنسبة 3.32%، وتصدر سهم الإنماء قائمة الأكثر نشاطاً بحجم تداول 7.9 مليون ورقة مالية منفذة.
 

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