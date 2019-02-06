اخلاء 4 اسر بعد انهيار سلم عقار بالدقهلية والمحافظ يطلب تقرير بالوضع

الدقهلية شريف الديب

انهار سلم احد العقارات بقرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة، بمحافظة الدقهلية وعلى الفور انتقلت الاجهزة التنفيذية بمركز ومدينة المنزلة الى موقع العقار، وقامت بإخلاء 4 اسر من العقار، وتسكينهم فى وحدتين سكنيتين على نفقة الوحدة المحلية لقريه العزيزة، وبمشاركة منظمات المجتمع المدنى بالقرية.

وقامت لجنة بمعاينة العقار مبدئيا والتى اكدت ان سبب انهيار سلم العقار هو تآكل الحديد بفعل الزمن ، وتقرر انتقال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار مرة اخرى وتقرير الاجراء المناسب للعقار حسب ما تراه اللجنة وفقا للاصول الهندسية ،، صرحت بذلك سكينه الحسينى رئيس مركز ومدينة المنزلة .

واضافت ان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية تابع الموقف اولا باول وطلب توفير الرعاية اللازمة لسكان العقار وامدادهم بكافة احتياجاتهم من الاغذية والمشروبات طوال فترة اقامتهم بالوحدتين اللتين تم استئجارهما لسكنهما ، كم طلب محافظ الدقهلية سرعه قيام لجنه المنشآت الايله للسقوط بعملها وتقرير الاجراءات المناسبة تجاه العقار اما بالترميم او الازالة الفورية ، وقالت رئيس المركز انه تم عمل كردون امنى حول العقار حتى لايتاثر اى من العقارات المجاورة.