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إنفوجراف.. تعرف على الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى فى المدارس

الأربعاء، 06 فبراير 2019 06:06 م
إنفوجراف.. تعرف على الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى فى المدارس المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنفوجراف عن الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى بالمدارس، موضحا أن أيام الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى ستكون 90 يومًا بعد ‏حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وستبدأ من يوم 9/2/2019 حتى يوم ‏‏30/5/2019‏.

 

وفى نفس السياق، أشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى أن أيام الدراسة الفعلية من الصف الثانى الابتدائى حتى الصف الثالث الثانوى ستكون 96 ‏يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وستبدأ من يوم 9/2/2019 حتى ‏يوم 6/6/2019، مع اعتبار فترة امتحانات الفصلين الدراسيين ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ‏ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.‏

 

وتابع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية ‏للغات والخاصة للغات، علمًا بأن الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج الدراسية سيخصص للمراجعة.‏‏

 

وأعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن الامتحانات الشفوية والعملية ستبدأ قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على ‏الأكثر، على أن تبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 4/5/2019 مع استمرار ‏الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى حتى يوم ‏‏30/5/2019، وأخيرًا ستبدأ امتحانات شهادة إتمام التعليم الفنى (جميع الدبلومات الفنية) يوم ‏السبت الموافق 18/5/2019.‏

انفوجراف
انفوجراف

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