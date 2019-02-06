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الأربعاء، 06 فبراير 2019 07:16 م
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إطلاق برنامج التخطيط الإستراتيجى لتأهيل كوادر إدارية بالاسكندرية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 07:03 م
إطلاق برنامج التخطيط الإستراتيجى لتأهيل كوادر إدارية بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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شهد  أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية اليوم إطلاق برنامج التخطيط الاستراتيجى لتأهيل قيادات الصفين الأول والثانى للديوان العام بالمحافظة والأحياء ومديريات الخدمات وذلك بمبنى الديوان العام، حيث  أقيم بناء على توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية و اللواء احمد بسيونى سكرتير عام المحافظة .

إطلاق برنامج التخطيط الإستراتيجى لتأهيل كوادر إدارية بالاسكندرية (1)

و يهدف البرنامج الى تأهيل قيادات الصفين الأول والثانى بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية. وذلك استجابة للتوجه الاصلاحى الذى تتبناه الدولة والذى يقضى بتكوين جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية ودعما للتنافسية المؤسسية.

إطلاق برنامج التخطيط الإستراتيجى لتأهيل كوادر إدارية بالاسكندرية (2)

و أكد نائب المحافظ على أهمية أن يكون هذا البرنامج عملى و مطبق على أرض الواقع فى جميع الإدارات والأحياء و المديريات من خلال انتقال الخبرات من قيادات الصف الأول إلى المرؤوسين، كما استفسر من المتدربين عن مدى الاستفادة من البرنامج التدريبية السابقة  كلا فى موقعه ،مؤكدا أنه عقب الانتهاء من التدريب و عودتهم إلى مواقعهم سيتم مرور  قيادات المحافظة على جميع القيادات الذين تلقوا التدريب لتفقد التطور الذى تم على أرض الواقع .

إطلاق برنامج التخطيط الإستراتيجى لتأهيل كوادر إدارية بالاسكندرية (3)

و خلال بدء البرنامج، أشار سكرتير عام المحافظة أن الهدف من البرنامج هو إعداد كوادر قيادية للسير نحو الاتجاه الصحيح والتنمية الحقيقية لمصر على كافة المستويات. مؤكدا على ضرورة تفعيل العنصر البشرى فى كل مؤسسة و ذلك من خلال تنميته ورفع كفاءته ،كما وجه جميع المتدربين بضرورة الاستفادة جيدا من هذا البرنامج المكثف والذى تم تحديده وفقا لمنهج علمى معتمد لتطوير الأداء فى مؤسساتهم.

 
إطلاق برنامج التخطيط الإستراتيجى لتأهيل كوادر إدارية بالاسكندرية (4)

 

إطلاق برنامج التخطيط الإستراتيجى لتأهيل كوادر إدارية بالاسكندرية (5)

 


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