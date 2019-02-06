إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الاقليمى بالمنوفية

أصيب 9 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأجرة على الطريق الاقليمى بمحافظة المنوفية،تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية،يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة قويسنا نزلة ،والذى تسبب فى إصابة 9 أشخاص بكدمات وكسور ،على الفور إنتقلت سيارات الاسعاف ،وتم نقلهم لمستشفى قويسنا العام،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.