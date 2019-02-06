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إصابة 3 أشخاص فى حادث 3 سيارات بطريق القاهرة الاسكندرية الزراعى بالبحيرة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 09:17 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث 3 سيارات بطريق القاهرة الاسكندرية الزراعى بالبحيرة تصادم سيارة - صورة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق القاهرة الاسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكى أمام قرية القلعة بكفر الدوار.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص و تم نقلهم  لمستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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