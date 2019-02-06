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إصابة أسرة من 7 أفراد بالتسمم عقب تناولهم حلاوة طحينية فاسدة بسوهاج

الأربعاء، 06 فبراير 2019 06:29 ص
إصابة أسرة من 7 أفراد بالتسمم عقب تناولهم حلاوة طحينية فاسدة بسوهاج كشف طبى - صورة أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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استقبلت مستشفى الهلال للتأمين الصحى بمحافظة سوهاج، أسرة مكونة من 7 أفراد، تقيم بدائرة قسم أول، مصابين "بقىء مستمر وإسهال وآلام بالبطن"، إدعاء تناول طعام فاسد حلاوة طحينية وتم تقديم العلاج اللازم لهم  وتصرح لهم بالخروج.

 

ترجع الواقعة عقب تلقى قسم أول سوهاج  بلاغا من مستشفى الهلال دائرة القسم بوصول "رضا.م.ع، 35 سنة ربة منزل وندا ع م ا 15 سنة طالبة وحبيبة ع م ا 13 سنة طالبة، ومحمد ع م ا 12 سنة طالب، وعمار ع م ا 10 سنة طالب، وريتاج ع م ا  7 سنة، ورحمة ع م ا  5 سنوات"، أنجال الأولى ويقيمون دائرة القسم، مصابين بقيء مستمر وإسهال وآلام بالبطن إدعاء تناول طعام فاسد، وتم تقديم العلاج اللازم وصرح لهم بالخروج.

 

وبالفحص وسؤال على م ا 43 سنة موظف بذات المستشفى - ويقيم بذات الناحية زوج الأولى ووالد باقى المصابين قرر حدوث إصابتهم عقب تناولهم حلاوة طحنية قام بشرائها من أحد الباعة الجائلين، ونفى الشبهة الجنائية، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحديد وضبط المتهم،  وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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