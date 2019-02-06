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إخلاء سبيل صيدلى بعد ضبطه أثناء إدخاله هيروين لنجله المسجون ببنها

الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:23 م
إخلاء سبيل صيدلى بعد ضبطه أثناء إدخاله هيروين لنجله المسجون ببنها حبس
القليوبية نيفين طه
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قرر قاضي الاستئناف بمحكمة بنها، إخلاء سبيل "صيدلي" من سرايا القسم وذلك بعد ضبطه بكمية من الهيروين المخدر، أثناء إدخاله لنجله المحبوس على ذمه إحدى القضايا.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثانى بنها يفيد بأنه أثناء تفتيش زيارات السجن، تم ضبط المدعو"ز. ع" 54 سنة، صيدلي، ومقيم دائرة القسم، أثناء زيارته لنجله المحبوس على ذمه إحدى القضايا، وبحوزته لفافه بلاستيك بيضاء، بها قطع تشبه مخدر الهيروين، داخل جاكيت، جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية. 

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر رقم 607 جنح قسم ثان بنها، وأحيلا المتهم إلي النيابة التى أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقدم المتهم استئنافا بمحكمة بنها وتم قبوله شكلا وموضوعا وتم إخلاء سبيله من سرايا القسم . 

 

 

 


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