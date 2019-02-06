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إحالة المتهمين بسرقة خزينة من داخل إحدى الشقق السكنية بالنزهة للمحاكمة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 06:00 ص
إحالة المتهمين بسرقة خزينة من داخل إحدى الشقق السكنية بالنزهة للمحاكمة حبس - ارشيفية
كتب كريم صبحى
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أمر معتز زكريا وكيل أول نيابة النزهة، بإحالة شخصين للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة خزينة من داخل شقة بأسلوب المفتاح المصطنع.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين هما "محمد.ى” 43 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 12056 لسنة 2015 عين شمس، مخدرات، و"داود.ج"، وبحوزتهما، خزينة حديدية بداخلها 58.280 ألف جنيه، وهاتف محمول، ومجموعة من الأوراق، والمفاتيح المصطنعة، وأجنة حديدية، جاكوش".

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة ـ دائرة القسم بأسلوب "المفتاح المصطنع"، ومحاولة فتح الخزينة الحديدية المضبوطة بحوزتهما باستخدام الأدوات المضبوطة.

أمكن التوصل إلى المجنى عليها وتبين أنها "صافيناز ف"، باستدعائها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة، وتطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.


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