أوقاف الإسكندرية تطلق دروس الأربعاء عن الحفاظ على البيئة واجب دينى

الإسكندرية أسماء على بدر

أطلقت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، دروس الأربعاء مساء اليوم، بعنوان "الحفاظ على البيئة واجب دينى" وذلك فى إطار خطة وزارة الاوقاف الدعوية بتوجيهات من الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن نصار وتحت إشراف الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة.

وأكد الأئمة خلال اللقاء أنه من الأشياء التى أمرنا الإسلام بالمحافظة عليها البيئة وهى فى مصلحة جميع المخلوقات وهناك قاعدة أساسية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) و جعل الرسول صلى الله عليه وسلم تنظيف الشوارع من والقمامة وعوادم وسائل النقل الضارة وإماطة الأذى عنها مما يحصل به الثواب .

كما عقد الشيخ خالد حسن مدير العامرية أول اجتماعا بالعمال والمؤذنين بمنطقتي العامرية وعبدالقادر وفى إدارة محرم بك عقد الشيخ وسام كاسب مدير الادارة اجتماعا وتم التنبيه عليهم بالضوابط المنظمة للعمل وضرورة تهيئة بيوت لله للراكعين الساجدين القارئين لكتاب الله مع التاكيد على تحرى الحلال من خلال الاخلاص في العمل وعدم الإخلال بواجب الوظيفة.