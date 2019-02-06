أمن الغربية يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة بطاريات السيارات

الغربية – عادل ضرة

نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية وقطاع الأمن العام، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات بطاريات السيارات بدائرة قسم شرطة أول طنطا.

كانت تحريات الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث قسم أول طنطا، قد توصلت لقيام 3 عاطلين، اثنين منهم لهما معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات بطاريات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم مركبة توك توك بدون لوحات معدنية، 22 مفتاح مصطنع، و 2 زرادية .

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بارتكاب 17 حادث سرقة بطاريات سيارات بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميل لهم " تاجر خردة سيئ النية"، تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالواقعة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.