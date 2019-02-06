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أمطار غزيرة تؤدى لانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق فى سوهاج

الأربعاء، 06 فبراير 2019 06:58 م
أمطار غزيرة تؤدى لانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق فى سوهاج أمطار - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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تشهد محافظة سوهاج الآن هطول أمطار غزيرة مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق بالمدينة .

ومن جانبها، أعلنت محافظة سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لسوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة اليوم.

كما أكد المحافظ أحمد الأنصارى، أنه وجه بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، وكلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

ووجه محافظ سوهاج، بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، ومراجعة مناسيب الترع بكافة أنحاء المراكز.


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