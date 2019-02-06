أكاديمية العلوم تبدأ تدريس طب الطيران بعد توقف 9 سنوات

أعلن الطيار إلياس صادق رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أن الأكاديمية بدأت فى تدريس طب الطيران داخل الأكاديمية بعد توقف استمر لمدة 9 سنوات.

وقال إلياس صادق، خلال لقاء صحفي اليوم، الأربعاء، إن تخصص طب الطيران ظل متوقف لمدة 9 سنوات داخل الأكاديمية، وأول امس بدأت دفعة جديدة للحصول على دبلومة طب الطيران، موضحا أن هناك 3 أنواع من دراسة الطب (أساسية ومتقدمة ودبلومة).

وأوضح رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أن الاكاديمية هي الجهة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط التى تمنح دبلومة طب الطيران، مشيرا إلى أن مدة الدبلومة تكون شهر واحدة بتكلفة تصل لـ5 آلاف دولار، أما الدبلومة الأساسية تكون بتكلفة 1500 دولار.