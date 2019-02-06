أكاديمية العلوم تبدأ تدريس طب الطيران بعد توقف 9 سنوات

أعلن الطيار إلياس صادق رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أن الأكاديمية بدأت فى تدريس طب الطيران داخل الأكاديمية بعد توقف استمر لمدة 9 سنوات.
وقال إلياس صادق، خلال لقاء صحفي اليوم، الأربعاء، إن تخصص طب الطيران ظل متوقف لمدة 9 سنوات داخل الأكاديمية، وأول امس بدأت دفعة جديدة للحصول على دبلومة طب الطيران، موضحا أن هناك 3 أنواع من دراسة الطب (أساسية ومتقدمة ودبلومة).
وأوضح رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أن الاكاديمية هي الجهة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط التى تمنح دبلومة طب الطيران، مشيرا إلى أن مدة الدبلومة تكون شهر واحدة بتكلفة تصل لـ5 آلاف دولار، أما الدبلومة الأساسية تكون بتكلفة 1500 دولار.
واحتفلت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، اليوم، الأربعاء بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية المراقبة الجوية.
أقامت الأكاديمية حفل تخريج لـ20 طالبا من الطلاب الوافدين من دولة ليبيا.
من جانبه أشاد إلياس صادق رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بالدفعه الجديدة، مؤكدا أنهم خير سفراء لبلادهم، وأنهم تلقوا أعلى تدريبات، وينتظرهم مستقبل واعد ومشرق.
احتفلت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران،اليوم الأربعاء بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية المراقبة الجوية.
اقامت الأكاديمية حفل تخريج ل20 طالب من الطلاب الوافدين من دولة ليبيا.
من جانبه أشاد الياس صادق رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بالدفعه الجديدة، مؤكدا انهم خير سفراء لبلادهم، وانهم تلقوا اعلي تدريبات، وينتظرهم مستقبل واعد ومشرق.
قال الطيار الياس صادق رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أن التدريب هو الركيزة الأولى والأساسيه للتقدم في جميع المجالات ولذا نسعى دائما لاستخدام التقنيات الحديثة لمواكبة التقدم واستحداث الدورات وتطوير جميع المناهج والحصول على الاعتماد لتحقيق اعلي عائد من التدريب لمواكبة التحديات في مجال الطيران.
أضاف الياس، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقد بمقر كلية الطيران المدني بمطار اكتوبر،لدينا 22 طيارة للتدريب،وان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى مهتم للغاية بالأكاديمية.
واضاف، ان اقبال الطلاب والدارسين من الدول الإفريقية والعربية، اكبر دليل على المستوى الأكاديمي، واكبر دليل على نجاحنا، حيث تعدي عدد الطلاب الدارسين بالأكاديمية 50 % من خارج مصر، ونسعي للوصول بعدد الطلاب الوافدين الي 85 % فسمعتنا الطيبة بفضل الله تسبقنا .
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بواسطة:
صفاء
حسبنا الله ونعم الوكيل
علي أي أساس الطائرات والمستوي العالي علي أساس شبابنا احمد محفوظ واحمد جمال والمدرب الي ماتو نتيجة الطائرة الخربانة في بحيرة قارون وهاهو الإهمال والي الان لم تظهر أي نتائج للتحقيق أو التقرير نتأج الحادث ازي أي حد يثق فيكم تاني كان فين الكلام الجميل ده يا ألياس بيه دلوقتي بس بتقول الطائرات جديده ولكن لم يكن لنا غير الله وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك علي شبابنا الجميل وعلي أهل محروق قلبها علي ولدهم من نتيجة إهمال
عدد الردود 0
بواسطة:
صفاء
حسبنا الله ونعم الوكيل
علي أساس ايه دلوقتي بتهتم يا ألياس بالطائرات علي شبابنا الي ماتو احمد محفوظ واحمد جمال والمدرب في الفيوم نتيجة الإهمال والطائرة القديمة دلوقتي بس افتكرة تطور الأكاديمية حسبنا الله