أفيخاى ينشر صورته مع مساعدة محمد مرسى ويعلق: يخلق من الشبه أربعين

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، صورة له بجانب صورة باكينام الشرقاوى مساعدة محمد مرسى.
وقال أفيخاى فى تدوينة له عبر موقع "تويتر"، إنه قبل تحدى الشبيه بعد تداول صورته وصورة باكينام الشرقاوى، مضيفا "يتداولون صورتى وصورة باكينام الشرقاوى رغم أننى عراقى الأصل، فما صحة ما تقوله العبارة يخلق من الشبه أربعين".
وطرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى سؤالا على متابعيه "ما رأيكم فى هذا التشابه؟".
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بواسطة:
Hisham
الطيور علي اشكالها تقع
فعلا تشبيه في محله انت ارهابي تحتل الارض وهي تنتمي الي منظمه ارهابيه انتم الاثنين تتفقون في قتل وترويع الشعب العربي ولكن لا لن تنتصروا ابدا طالما يوجد بيننا من يدافع عنا من جيشنا الباسل وشرطتنا القويه باذن الله اللهم انصر جيشنا وشرطتنا وجنبهم كل سوء يا رب العالمين
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بواسطة:
على
فعلا
فعلا نفس السحنه وشهد شاهد من أهلها... إخوان بنى صهيون وياترى العريان شبه مين من عندكم ... ده حبيب من زمان.
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بواسطة:
sherif
يخلق من الشبة 40
فعلان هم دول ولاد العم
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بواسطة:
أبو وهبه المصري
شكلك عايز يعمل حاجة
هات من الآخر وفك نفسك مصر مستنياك بس عن طريق رجالة ال777
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بواسطة:
مصري وطني .ضد كلاب اخوان بني صهيون و من علي شاكلتهم
غضب رب العزة عليهم حتي يكونون سهل علي ملك المكلف من الله ان يسخطهم قردة و خنازير
هؤلاء المجرمين اللصوص الملاعين من نفس الجينات القذرة وسط البشرية .. تذكرو وعد الله ان سوف يسخطكم قردة و خنازير علي كل الجرائم التي ارتكبتوها مع الشعب الفلسطيني و غيرهم من شعوب العالم و الانبياء
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بواسطة:
هههههههه
ههههههه
هههههه