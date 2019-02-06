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أب يقيد طفلته ويتركها بلا طعام حتى الموت بحجة تأديبها فى مدينة السلام

الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:06 م
أب يقيد طفلته ويتركها بلا طعام حتى الموت بحجة تأديبها فى مدينة السلام تعذيب طفلة ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تجرد اب من كل مشاعر الإنسانية، بمنطقة السلام وعذب طفلته حتى الموت، بعدما قيد يدها وقدمها وتركها دون طعام لمدة أسبوع حتى فارقت الحياة.

 

والبداية بتلقى قسم شرطة السلام، بلاغا بوفاة طفل داخل شقة والدها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من معاينة جثة الطفلة، وجود أثار تعذيب على مناطق متفرقة من جسدها.

 

وبسؤال زوجة المتهم اعترفت عليه، بأن والدها أقام لطفلها حفلة تعذيب بتقييد يدها وقدمها بالسلك، وإطفاء السجائر فى جسدها وكيها بالنار بسبب تعديل سلوكها، مضيفة أنها زوجة أبيها وليست والدتها، وعندما قام المتهم بتعذيب ابنته طلبت منه أن يكف عن ضربها ولكنه رفض، مما جعلها  تترك شقة زوجها قبل وفاة الطفلة بأسبوع.

 

تم القبض على المتهم، واحالته إلى عزيز الشافعى وكيل أول نيابة السلام لمباشرة التحقيق معه.


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اب يعذب طفلته حتى الموت




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