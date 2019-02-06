وأضاف آبي - خلال اجتماع لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ الياباني اليوم الأربعاء - أنه سيكون من الصعب عقد اجتماع مع ترامب قبل القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لذا فهو يخطط للتحدث معه عبر الهاتف من أجل التنسيق الدقيق للسياسات المتعلقة بالشمال.

وأوضح آبي - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه) - أن الموضوعات ستشمل قضايا بيونج يانج النووية والصاروخية، بالإضافة إلى اختطاف المواطنين اليابانيين، وهو أهم قضية بالنسبة لليابان.

من جانبه، قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو إن هناك اقتراحا من الجانب الأمريكي بعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية قبل القمة، مشيرا إلى أنه يريد العمل بشكل وثيق مع نظيره الأمريكي.