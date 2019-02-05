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7 أساتذة يتنافسون على منصب رئيس جامعة مطروح.. قائمة مبدئية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 03:15 م
7 أساتذة يتنافسون على منصب رئيس جامعة مطروح.. قائمة مبدئية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
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يتنافس على منصب رئيس جامعة مطروح، الذى أغلق باب التقدم له المجلس الأعلى للجامعات يوم الخميس الماضى، 7 أساتذة من جامعات مختلفة أبرزهم جامعة الإسكندرية، إذ أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة المبدئية للمرشحين على منصب رئيس جامعة مطروح على موقعه الإلكترونى.

والأساتذة المرشحون هم: الدكتور مصطفى يوسف النجار، الأستاذ بقسم النبات والميكروبيولجى بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، والدكتور حلمى أبو الفتوح عبد الخالق عمار، أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة المنوفية، والدكتور وائل محمد السيد إبراهيم لطفى، القائم بعمل عميد كلية التمريض جامعة مطروح.

وتشمل القائمة المبدئية للمرشحين، الدكتور هشام عبد الخالق عبد الخالق، الأستاذ بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية والمدير التنفيذى لوحدة إدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالى، والدكتور صبحى محمد عبد الله، أستاذ الإنتاج الحيوانى ووكيل الزراعة بجامعة الإسكندرية، والدكتور كارولين كامل عبد العزيز، أستاذ ورئيس قسم علوم الحيوان بكلية العلوم جامعة دمنهور، والدكتورة منال أحمد مسعود الأستاذ بقسم الإرشاد السياحى كلية السياحة والفنادق جامعة السادات.

 

 

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