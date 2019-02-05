3 أشقاء بالمنوفية يعترفون: مبلط ابتز "ست الحبايب" فأعدمناه

كتب محمود عبد الراضي

"ابتز ست الكل وهددها فنفذنا فيه حكم الإعدام"،.. كانت هذه الكلمات لثلاثة أشقاء متهمين بقتل مواطن بمساعدة والدتهم فى المنوفية.

وأضاف المتهمون ـ فى اعترافاتهم أمام جهات التحقيق ـ فوجئنا بالمجنى عليه يلاحق ويطارد والدتنا، فقررنا التخلص منه، حيث استدرجناه لمكان نائى وخنقناه ثم تخلصنا من جثته.

وتلقى مركز شرطة قويسنا بالمنوفية بلاغاً من الأهالى بالعثور على جثة شخص مجهول بشاطئ ترعة الخضراوية وبه جرح سطحى بالخد الأيمن وآثار سحجات حول الرقبة، حيث أسفرت جهود فريق البحث بمديرية أمن المنوفية المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى عن تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه يُدعى "أشرف.ع" صاحب ورشة بلاط ومُقيم قرية عرب الرمل وأن وراء إرتكاب الحادث "رضا.ع" ربة منزل، وأبنائها "أحمد ج" و"السيد" و"سلامة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الحادث لوجود خلافات بين المجنى عليه والأولى، وقيامه بتهديدها ومطاردتها ولدى إكتشاف أنجالها ذلك قاموا بإستدراجه لمحل العثور وخنقه وأودوا بحياته وإستولوا على هاتفه المحمول، وبإرشادهم تم العثور على الهاتف.