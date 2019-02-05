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وكيل صحة سوهاج: أجرينا الكشف على 1.9 مليون مواطن بحملة "100 مليون صحة"

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:00 ص
وكيل صحة سوهاج: أجرينا الكشف على 1.9 مليون مواطن بحملة "100 مليون صحة" حملة فيروس سى
سوهاج محمود مقبول
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استكمالا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة، للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، والتى كانت قد انطلقت بمحافظة سوهاج منذ الأول من ديسمبر 2018 وتستمر حتى 28 فبراير 2019 القادم، تشهد المحافظة إقبالا كثيفا على مدار اليوم من قبل المواطنين للحصول على الخدمة المقدمة.

من جانبه قال الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” إن الحملة وقعت الكشف حتى الآن على مليون و900 ألف مواطن ضمن الفئة المستهدفة من إجمالى 2 مليون و800 ألف مواطن على مستوى المحافظة.

وأضاف جميعة أن إجمالى عدد من تم صرف العلاج لهم بلغ 13 ألف حالة حتى الآن بالإضافة إلى الأمراض غير السارية والتى يتم توجيهها فورا إلى المستشفيات المختلفة الموجودة بالمحافظة وذلك لتلقى العلاج للحالات المرضية المسجلة ضمن المبادرة.

بلغ إجمالى المشاركين فى الحملة حوالى 5000 شخص ما بين طبيب صيدلة وأسنان وعلاج طبيعى وتمريض ومدخلى بيانات وإداريين وخدمات معاونة وتتم عملية الفحص عن طريق شك المريض وأخذ نقطتى دم الأولى لتحليل السكر والثانية لتحليل فيروس "سى” وتظهر نتيجة التحليل خلال 20 دقيقة ومن تثبت التحاليل أنه إيجابى فيروس "سى” سيتم عمل كارت له محدد فيه مكان تلقى العلاج وميعاده وسيكون العلاج بالمجان.


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