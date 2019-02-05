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وصول وزير الشباب لمناقشة رسالة دكتوراة لباحثة بتربية رياضية طنطا

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:43 م
وصول وزير الشباب لمناقشة رسالة دكتوراة لباحثة بتربية رياضية طنطا
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل
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وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لمناقشة رسالة الدكتوراه فى التربية الرياضية للباحثة غادة نبيل محمد إبراهيم جمال الدين بقسم الإدارة والترويح الرياضى، وذلك بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا، بعنوان تحليل مضمون البرامج التدريبية لمديرى بعض الهيئات الرياضية فى ضوء الاحتياجات الوظيفية.
 
بحضور محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور ايمن عقبة وكيل مديرية الشباب والرياضة  للرياضة، والدكتورة عزة الوسيمي عميد كلية التربية الرياضية.
وتضم لجنة المناقشة والحكم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أستاذ الإدارة الرياضية بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان مناقشا ورئيسا، والدكتور عمرو مصطفى كامل الشتيهى أستاذ الإدارة الرياضية بقسم الإدارة الرياضية والترويج الرياضى بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا مناقشا.
 
كما تضم اللجنة الدكتور مصطفى أحمد صادق أستاذ الإدارة الرياضية بقسم الإدارة الرياضية والترويج الرياضى بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا مشرفا، والدكتورة نهى سليمان القليوبى أستاذ الإدارة الرياضية المساعد بقسم الإدارة والترويح الرياضى بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا مشرفا.
 
 
 

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