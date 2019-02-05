وزير الشباب يناقش اليوم رسالة دكتوراه لباحثة بكلية التربية الرياضية طنطا

الغربية – مصطفى عادل

تستقبل محافظة الغربية اليوم الثلاثاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لمناقشة رسالة الدكتوراه فى التربية الرياضية للباحثة غادة نبيل محمد إبراهيم جمال الدين بقسم الإدارة والترويح الرياضى، وذلك بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا، بعنوان تحليل مضمون البرامج التدريبية لمديرى بعض الهيئات الرياضية فى ضوء الاحتياجات الوظيفية.

وتضم لجنة المناقشة والحكم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أستاذ الإدارة الرياضية بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان مناقشا ورئيسا، والدكتور عمرو مصطفى كامل الشتيهى أستاذ الإدارة الرياضية بقسم الإدارة الرياضية والترويج الرياضى بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا مناقشا.

كما تضم اللجنة الدكتور مصطفى أحمد صادق أستاذ الإدارة الرياضية بقسم الإدارة الرياضية والترويج الرياضى بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا مشرفا، والدكتورة نهى سليمان القليوبى أستاذ الإدارة الرياضية المساعد بقسم الإدارة والترويح الرياضى بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا مشرفا.