وزير التموين للنواب: اللحوم رخصت الـ150 جنيها بقت بـ120 وأبو 120 بقى بـ90

كتب محمد مجدى السيسى

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إن قرارات الإصلاح الاقتصادى وتعويم الجنيه، كانت حتمية ولابد منها، مضيفا: "يجب أن نعلم أين كنا وأين أصبحنا، كان عندنا أزمة زيت وسكر وأرز، ومواقف يندى لها الجبين فى بطاقات التموين، وكان هناك ما يسمى بالبطاقات الرقمية، والآن اختلفت الأمور تماماً، فإذا أردنا الإصلاح، علينا أن نتفق على قواعد".

وأضاف "المصيلحى" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة طلبات إحاطة موجهة لوزير التموين، ردًا على شكوى عدد من النواب بغلاء أسعار اللحوم، أن اللحوم رخصت أثمانها، بقوله: "اللحمة رخصت، اللى بـ150 جنيها بقت 120 جنيها، واللى بـ110 جنيهات بقت بـ90 جنيها، واللحوم السودانية كما هى".

وأشار وزير التموين، إلى أن 60% من منتجاتنا بها مكونات مستوردة، متابعا: "98% من الزيت نستورده خام ثم نكرره، وانحسرت مساحة زراعة الفول، لتكن 80 ألف فدان فقط العام الماضى".